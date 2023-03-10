В День архивов об архивах и не только

Кабинеты и хранилища, где всё строго по полкам, в которых витает тишина, — здесь покоится история нашей страны, записанная с самых давних времён. Так выглядит архив. Конечно, в нём есть работники – его хранители. И у них есть свой профессиональный праздник, отмечаемый 10 марта.

В 2023 году архивная служба Чувашии отмечает вековой юбилей. Обращаясь к истории архивного строительства в республике, в первую очередь нужно помнить о тех, кто стоял у его истоков. С момента своего образования в июне 1920 г. Чувашская АО испытывала острый дефицит служащих для государственных учреждений. Найти специалиста, знакомого с работой архивов, в то время было весьма сложно. 12 июля 1922 года президиум исполкома Чувашской АО принял решение организовать областной отдел Центрархива РСФСР, позднее получивший название областного архивного бюро. Фактически оно начало функционировать с февраля 1923 года после вступления в должность заведующего В.В. Тюмерова.



Архив Шумерлинского муниципального округа был образован в 1995 году постановлением главы Шумерлинской районной администрации и тогда назывался Шумерлинским районным архивом. До этого времени районный и городской архивы существовали совместно. Архивные документы Шумерлинского муниципального архива хранятся в 4 архивохранилищах. На 1 января 2023 года в архиве хранятся документы 149 фондов. Всего насчитывается 22658 единиц хранения. Хронологические рамки хранящихся документов — 1930—2021 годы.

Немного интересных фактов:

В Российской империи должность сотрудника архива называлась актуариус.

Среди архивных документов 1920-х годов можно встретить информацию, написанную на обертках от конфет, старых бланках, этикетках. Такая замена обычной бумаги объясняется «бумажным голодом», когда в стране не хватало не только продовольственных товаров, но и канцелярии.

Если сложить длину всех полок в архивном фонде, получится около 8,5 тысячи километров.



С. Кузьмина, зав. муниципальным архивом Шумерлинского МО.