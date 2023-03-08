Дорогие наши женщины!

От лица всей корпорации “Проект-техника” поздравляем вас с Международным женским днём!

Мы хотим пожелать вам душевного спокойствия, тепла, вдохновения, сияния и уверенности в себе. Пусть эта весна станет для вас особенной, согреет ваши сердца и придаст новых сил для великих дел. Пусть близкие люди будут здоровы, а вы полны энергии.

Помните, что вы достойны счастья и приятных сюрпризов! Пусть работа будет в радость, а дома ждут тишина и покой. С 8 Марта!

Правление корпорации «Проект-техника» и руководство АО «ШЗСА.