Дорогие наши женщины!

От всего сердца поздравляем вас с Международным женским днём!

В этот первый весенний праздник мы с искренней благодарностью и восхищением посвящаем вам самые добрые слова, искренние признания в любви и уважении. 8 Марта – один из любимых наших праздников. Он пронизан самыми светлыми чувствами.

От всей души поздравляем вас с Международным женским днём и хотим пожелать, чтобы ваши близкие люди окружали вас вниманием и душевным теплом, чтобы к вам возвращались доброта и участие, которые вы щедро дарите семье, детям, внукам, коллегам и друзьям.

Милые женщины! Выражаем вам глубокую признательность за всё, что вы делаете для родной республики. В этот праздничный весенний день желаем вам здоровья, счастья, достатка и благополучия. Пусть в вашей жизни будет больше любви и красоты!



Заместитель председателя Государственного Совета Чувашской Республики, председатель комитета по экономической политике, бюджету, финансам и налогам В. Горбунов,

депутат Государственного Совета Чувашской Республики С. Мельников.