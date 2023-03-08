Шумерлинский МО поздравляет с Международным женским днём

Дорогие женщины!

Сердечно поздравляю вас с самым светлым и прекрасным праздником красоты и чарующей нежности – Международным женским днём!

Первый праздник весны посвящен женщине – воплощению заботы, справедливости, милосердия, олицетворению тепла и уюта, источнику вдохновения!

В этот день желаю вам весеннего настроения, прекрасных слов и поступков, приятных и запоминающихся сюрпризов. Пусть каждая мать защитника тепло встретит своего сына, а жена – мужа. Ведь именно ваши сердечность, оптимизм, вера и надежда помогают им в правом деле. Пусть этот праздник символизирует начало чего-то желанного и прекрасного в вашей жизни.

Глава Шумерлинского муниципального округа Л. Рафинов.