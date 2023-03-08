Руководство города поздравляет с Международным женским днём

Милые дамы!

От всей души поздравляем вас с праздником весны и очарования — Международным женским днём!

Этот праздник воплощает в себе неувядаемую красоту и нежность, доброту и любовь, является символом продолжения жизни.

Мы благодарны мамам и бабушкам – за жизнь, которую вы нам подарили, женам и дочерям – за счастье быть мужем и отцом, женщинам-коллегам – за поддержку и понимание. Ваша любовь помогает нам выстоять во времена тяжелых испытаний, а ваше терпение и мудрость не знают границ.

Позвольте выразить вам слова восхищения и признательности за нежность, поддержку и душевное тепло. Желаем вам весеннего настроения, только положительных эмоций и счастливых моментов в жизни. Пусть в ваших семьях всегда царят любовь и взаимопонимание!

Глава города Шумерли С. Яргунин,

и.о главы администрации города Шумерли Э. Васильев.