Стартовал первый всероссийский «Диктант ЖКХ»

В России в этом году впервые проводится «Диктант ЖКХ» — акция, направленная на повышение правовой грамотности граждан страны в вопросах, связанных с предоставлением жилищных и коммунальных услуг.

Пройти тестирование и проверить свои знания в данной сфере можно как в офлайн, так и в онлайн формате с 13 февраля по 14 апреля 2023 года на портале «Школа ЖКХ». Ответьте правильно как минимум на 25 из 30 вопросов в течение 30 минут и получите электронный сертификат о прохождении диктанта.

Кто утверждает нормативы потребления коммунальных услуг?

Какой орган уполномочен признать многоквартирный дом аварийным?

В какой срок потребитель обязан обеспечить устранение неисправности индивидуального прибора учета?

Если вы знаете ответы на эти вопросы, то прохождение теста не должно стать для вас сложностью. Если же затрудняетесь с ответом, то тестирование — отличный способ получить новые знания, которые обязательно вам пригодятся.

А по итогам всероссийского «Диктанта ЖКХ» будут определены самые грамотные регионы в вопросах жилищно-коммунального хозяйства.

Минстрой Чувашии.