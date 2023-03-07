Воспитанница шумерлинской школы легкой атлетики Анастасия Ушкова принимала поздравления с заслуженной победой

Анастасия стала победителем и призером Всероссийских соревнований по легкой атлетике «Шиповка юных».

Шумерлинка заняла первое место в прыжке в высоту, продемонстрировав свой лучший результат, прыгнув 164 см и набрав 118 очков. По сумме четырех видов Анастасия, набрала 379 очков, заняв второе месте в личном зачете.

Мы гордимся нашими юными спортсменами, которые достойно представляют город на соревнованиях различных уровней и масштабов, — отметил Эдуард Васильев, вручая зачетную квалификационный книжку и значок 1-го взрослого разряда по легкой атлетике. — Это более чем заслуженная высокая награда. Поздравляю, желаю дальнейших успехов в спорте и покорения новых вершин.

Источник: gshum.cap.ru.