20 марта в Чувашии состоится открытие Года счастливого детства

Официально открытие Года состоится 20 марта в формате республиканского форума для школьников и молодежи «День в столице». В торжественной церемонии примут участие около 4,5 тысяч детей.

Среди участников – дети и молодежь из числа представителей «Движения первых», спортсменов, членов поисковых отрядов и военно-патриотических клубов, одаренных детей, проявивших успехи в учении, участников туристических слетов, волонтеров, детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей участников СВО и др.

Гости праздничных мероприятий посетят интерактивные площадки, созданные на базе образовательных организаций, где смогут принять участие более чем в 200 точках с мастер-классами, квестами, интерактивными занятиями, интеллектуальными играми. Для детей также запланированы экскурсии на крупные предприятия и организации в рамках проведения профориентационной работы (АО «Элара», музей трактора и др.).

Говоря о других запланированных мероприятиях в рамках Года счастливого детства, организационный комитет отметил, что на открытии будут представлены новые проекты в сфере спорта, туризма, ИТ-технологий и технического творчества, а также проекты по продвижению традиций и семейных ценностей, патриотическому воспитанию детей и молодежи.

Торжественное открытие Года счастливого детства пройдет на базе Ледового Дворца, – сообщили в Минобразования.

Минцифры Чувашии.