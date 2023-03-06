Работодателям Чувашии предоставляется субсидия при организации временного трудоустройства для граждан, находящихся под риском увольнения

По решению Правительства Российской Федерации в 2023 году продлена реализация мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынках труда субъектов Российской Федерации.

Речь идёт о действующем механизме, который помогает работодателям в создании временных рабочих мест для граждан, находящихся под риском увольнения, а также тех, кто зарегистрировался в центрах занятости населения в поисках нового места работы, включая безработных граждан, при этом в период участия безработных граждан в общественных работах за ними сохраняется право на получение пособия по безработице.

Затраты работодателей по этим направлениям частично возмещает государство. В частности, им компенсируют расходы на оплату труда таких сотрудников и материально-техническое оснащение рабочих мест.

В бюджете Чувашии на эти цели предусмотрено более 84,1 млн. рублей, планируемое число временно трудоустроенных – более 1087 человек (общественные работы – 196 чел., временные работы – 891 чел.).

Субсидированием могут воспользоваться юридические лица (за исключением государственных и муниципальных учреждений), а также индивидуальные предприниматели, осуществляющие деятельность на территории Чувашской Республики.

Размер субсидии на один месяц составит не более одного МРОТ, увеличенного на сумму страховых взносов в государственные внебюджетные фонды. Также можно возместить затраты на организацию временного рабочего места - до 10 тыс. рублей на весь период.

Период временной занятости - не более трех месяцев, для работников системообразующих организаций российской экономики, градообразующих организаций монопрофильных муниципальных образований и организаций, аффилированных с системообразующими организациями российской экономики, период может быть продлен до 6 месяцев.

Пресс-служба Администрации Главы Чувашской Республики.