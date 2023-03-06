В Чувашии выберут лучший отдел ЗАГС 2023 года

Госслужбой Чувашии по делам юстиции объявлен республиканский конкурс «Лучший отдел ЗАГС 2023 года».

Конкурс проводится по следующим номинациям:

— «Лучший отдел ЗАГС по исполнению делегированных государственных полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию актов гражданского состояния»;

— «Лучший отдел ЗАГС по проведению мероприятий, направленных на укрепление и повышение престижа семьи»;

— «Лучший отдел ЗАГС по информированию о деятельности органа ЗАГС».

По вышеназванным номинациям конкурс проводится среди отделов ЗАГС, которые, в зависимости от количества ежегодно регистрируемых актов гражданского состояния, подразделяются на следующие группы:

– 1-я группа – муниципальные отделы ЗАГС, ежегодно регистрирующие свыше 1000 актов гражданского состояния (отделы ЗАГС администраций Вурнарского, Цивильского, Чебоксарского муниципальных округов, городов Алатырь, Канаш, Новочебоксарск, Чебоксары, Шумерля, Калининского, Московского и Ленинского районов г. Чебоксары);

– 2-я группа – муниципальные отделы ЗАГС, ежегодно регистрирующие менее 1000 актов гражданского состояния (отделы ЗАГС Аликовского, Батыревского, Ибресинского, Козловского, Комсомольского, Красноармейского Красночетайского, Мариинско-Посадского, Моргаушского, Порецкого, Урмарского, Шемуршинского, Ядринского, Яльчикского, Янтиковского муниципальных округов).

В течение 2023 года отделом ЗАГС Госслужбы Чувашии по делам юстиции будет осуществляться всесторонняя оценка деятельности муниципальных отделов ЗАГС. В рамках конкурса муниципальные отделы ЗАГС должны будут представить видеоролик, презентацию о деятельности отдела ЗАГС или о проведённых мероприятиях, направленных на укрепление и повышение престижа семьи.

По итогам конкурса будет определен победитель в каждой конкурсной группе по каждой номинации.

В конкурсе участвуют все отделы ЗАГС муниципальных и городских округов Чувашской Республики.

Источник: cap.ru.