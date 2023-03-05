Утвержден план Дня Республики-2023

В этом году основными площадками празднования Дня Республики станут Чебоксары и Новочебоксарск. Правительство региона утвердило план подготовки и проведения праздника.

Всего планируется провести 55 мероприятий различного уровня. 20-21 июня в Совете Федерации состоятся Дни Чувашской Республики, в Чебоксарах 20-25 июня пройдут Всероссийский молодежный межнациональный лагерь «Диалог культур», 23-24 июня – I открытый чемпионат России по обрезке копыт крупного рогатого скота. Традиционно будут организованы Чебоксарский экономический форум и межрегиональная выставка «Регионы — сотрудничество без границ», архитектурно-урбанистический форум, праздники Сабантуй и Акатуй, всероссийские фестиваль народного творчества «Родники России», конкурс мастеров декоративно-прикладного искусства «Русь мастеровая», молодежный образовательный форум «МолГород». В Новочебоксарске ожидаются закладка капсулы под начало строительства жилого комплекса и вручение ключей от квартир детям-сиротам, после реконструкции откроется Спортивная школа олимпийского резерва № 3. В рамках деловой программы пройдет презентация особой экономической зоны промышленно-производственного типа, приоритетного инвестиционного проекта по серийному производству системы покрытий на площадке ООО «Элкон», знакомство с ходом строительства производственной линии «Волжская перекись» на площадке ПАО «Химпром». Кроме того, состоятся ночной хоккейный матч между сборной командой Чувашской Республики и командой города Новочебоксарска, бега рысистых лошадей «Кубок Новочебоксарска» и фестиваль боевых искусств «Чăваш паттăрě».



Пресс-служба Администрации Главы Чувашии.