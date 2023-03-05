Творческая встреча прошла интересно

В Шумерлинской школе-интернате состоялась творческая встреча члена Союза писателей Чувашии, ветерана ГСВГ В.И. Кондрашкина.



С неподдельным интересом и вниманием обучающиеся 5-9-х классов и педагоги слушали рассказ Виктора Ивановича о его жизни и творчестве, об истории родного города, о реке Суре и ее историческом прошлом, о героизме строителей Сурского оборонительного рубежа. В.И.

Кондрашкин напомнил ребятам о том, какие памятники установили жители нашего города воинам, сражавшимся за мир: обелиск в сквере Победы, обелиск в сквере комбината автофургонов, монумент планера, братская могила воинов, умерших от ран в госпитале № 3459 во время Великой Отечественной войны, братская могила лётчиков, погибших в авиакатастрофе в 1943 году, стела строителям Казанского и Сурского оборонительных рубежей. Некоторые из этих памятников ребята уже посетили вместе со своими классными руководителями, а другие еще предстоит посетить.

Свой рассказ Виктор Иванович сопровождал демонстрацией видеофрагментов, показом стендов, альбомов с фотографиями. Гость презентовал свою книгу «Сурский оборонительный рубеж (ВПС-2). Мифы и жестокая реальность».



Педагоги Шумерлинской школы-интерната.