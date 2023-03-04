Собственник сам решит, показывать ли сведения о своей недвижимости

С 1 марта вступил в силу запрет на передачу персональных данных из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН) без согласия правообладателя. Данные из ЕГРН будут доступны только при условии, если владелец недвижимости по специальному заявлению открыл сведения о своих данных.



Для этого в любой удобной форме, в том числе онлайн, собственник может обратиться в Росреестр и внести соответствующую запись в ЕГРН. Заявления о раскрытии сведений о персональных данных владельцев недвижимости могут быть поданы всеми доступными способами (МФЦ, сайт Росреестра, Единый портал государственных услуг).



Кроме того, продавец может передать выписку из ЕГРН, подтверждающую его право собственности, покупателю, который сможет проверить ее действительность с помощью сервиса на сайте Росреестра. Сервис заработал 1 марта 2023 года.



Для целей сохранения возможности проверки истории квартиры закон предусматривает открытие сведений о предыдущих собственниках объекта при открытии сведений о действующем.

Если вы намерены купить или продать недвижимость после 1 марта 2023 года, то получить выписку из ЕГРН вы сможете в трех случаях: если вы собственник недвижимости, которую продаете; если продавец открыл доступ к своим сведениям из ЕРГН; если идет нотариальная сделка и нотариус направит запрос. В ином случае все сведения о недвижимости физических лиц будут скрыты от посторонних глаз. Поэтому перед тем как выйти на сделку, собственнику нужно будет написать специальное заявление, и тогда потенциальные покупатели смогут самостоятельно получить выписку о данном объекте и его истории по смене собственника. Такая выписка, как и раньше, будет выдаваться за плату.



Обратите внимание, закон не касается правообладателей недвижимости, которые являются юридическими лицами. Сведения о них по-прежнему будут общедоступными и указываться в выписках из ЕГРН.



Пресс-служба Управления Росреестра по Чувашии.