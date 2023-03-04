В среду в Шумерле побывал начальник Главного управления МЧС России по Чувашской Республике Валерий Зеленин.



На рабочем совещании с руководством города и Шумерлинского муниципального округа, с начальниками отделов ГО и ЧС двух муниципалитетов речь шла о подготовке к весенне-летнему пожароопасному периоду и о рисках на территориях города и округа. В связи с ростом пожаров (за первые два месяца года – 8) в Шумерле с 22 февраля действует особый противопожарный режим.

Также Валерий Зеленин вместе со своим заместителем Алексеем Большовым, председателем совета ЧРО ВДПО Светланой Сергеевой, инструктором Шумерлинского местного отделения ВДПО Еленой Афондеркиной, начальником ОНД и ПР по г. Шумерле и Шумерлинскому району Анастасией Михайловой провели открытый урок по ОБЖ в 7а классе гимназии № 8. Мероприятие было приурочено ко Всемирному дню гражданской обороны. Гимназисты вспомнили правила личной безопасности, номера телефонов экстренных служб, правила поведения при пожаре, на водоёмах.



Большое внимание в профилактической работе всех противопожарных структур уделяется многодетным семьям. В этот раз гости посетили семью Кудрявцевых. Поздравив родителей с рождением 11-го ребенка, подарили сладости, средства первой необходимости для малыша и мультиварку в помощь хозяйке, первичные средства пожаротушения (огнетушители, датчики оповещения о пожаре), разъяснили, как ими пользоваться, и проинструктировали по технике безопасности.



Источники: gshum.cap.ru, гимназия № 8, Шумерлинское МО ВДПО.