ЦАОП продолжает работу

В декабре в Шумерлинском межтерриториальном медицинском центре был открыт Центр

амбулаторной онкологической помощи. Основной его задачей является диагностика пациентов

с подозрением на онкологические заболевания и лечение пациентов со злокачественными

новообразованиями. Определение методов лечения для каждого конкретного пациента происходит в условиях Республиканского клинического онкологического диспансера.

В условиях дневного стационара ЦАОП возможно проведение некоторых схем химиотерапии. Кроме того, специалисты центра осуществляют оценку эффективности и переносимости назначенного лечения, проводят восстановительную и корригирующую терапию, если на фоне лечения возникают побочные эффекты.



«На сегодняшний день 9 законченных случаев проведения химиотерапии по схеме АС (доксорубицин+циклофосфамид), 2 пациентки с раком молочной железы находятся в процессе получения химиотерапевтического лечения. Сам процесс внутривенного введения препаратов занимает от 1,5 до 2 часов, затем пациент находится в палате дневного стационара под наблюдением специалистов еще 1,5-2 часа, в зависимости от реакции организма на назначенное лечение», — рассказывает врач-онколог ЦАОП Анастасия Кологреева.



Специалисты центра сопровождают пациента на всех этапах его лечения: от момента подозрения на наличие онкологического заболевания и до наступления ремиссии или полного излечения.

На прием к врачу-онкологу пациенты могут предварительно записаться в регистратуре поликлиники, через ЕПГУ или по телефонам: (83536) 2-23-16, 2-23-17, 2-27-58.



Напомним, что ЦАОП был организован в рамках федерального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями» нацпроекта «Здравоохранение» и обслуживает население города Шумерли, Шумерлинского, Порецкого и Красночетайского муниципальных округов (почти 50 тысяч человек).



Источник: Шумерлинский ММЦ.