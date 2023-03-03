«Узнай, на что ты способен»

Под таким девизом в Центре детского творчества состоялся конкурс «Men`s skills», организованный Советом отцов города в целях привития будущим мужчинам трудовых и семейных навыков.

«Механик», «Столяр», «Электрик», «Сантехник», «Папа», «Охотник», «Доктор», «Добытчик», «Повар» — это не просто профессии или род занятий, это названия станций увлекательного квеста, организованного для шестиклассников школ города.



На каждой станции участнику команды предстояло выполнить определенное задание, перевоплотиться в представителя той или иной профессии или на некоторое время стать папой и добытчиком. А правильно преодолевать испытания будущим мужчинам помогали опытные специалисты. С заданиями справились все без исключения.



По итогам всех состязаний лучшими знатоками мужских навыков по праву была признана команда школы № 2, второе место разделили гимназия № 8 и школа № 3, третье — школы № 1 и № 6.

Ольга Дмитриева.







