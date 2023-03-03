Объединил фестиваль памяти Татьяны Карагановой

27 февраля в Шумерлинском муниципальном округе завершился открытый фестиваль эффективных педагогических практик «Призвание», посвященный памяти почетного работника общего образования РФ Татьяны Карагановой.

Фестиваль проходил в образовательных учреждениях округа с 10 по 17 февраля. Он стал для участников серьезным профессиональным состязанием, марафоном педагогических идей и мыслей, настоящим праздником творчества, поиска, свободы мысли и открытий.



В марафоне педагогического мастерства приняли участие 48 педагогических работников Шумерлинского и Порецкого муниципальных округов и города Шумерли. Это учителя, воспитатели, педагоги дополнительного образования, советники директоров по воспитанию и взаимодействию с общественными организациями, молодые педагоги и их опытные наставники — одним словом, целая плеяда блестящих учителей разных возрастов и специализаций. Творческо-педагогические баталии проходили по семи номинациям, в каждой из которых были определены победитель и призеры.



Победителями в различных номинациях стали следующие педагоги: «Педагогическое мастерство» — учитель физики, математики и информатики Егоркинской школы Надежда Маласкина, «Главный наставник и лучший друг» — воспитатель дошкольной группы Егоркинской школы Ирина Гаврилова, «Воспитать человека» — учитель Семеновской школы Порецкого МО Лилия Егорова, «Мой педагогический дебют. Мой дебют наставника»» — педагогический дуэт учителя Ходарской школы Зои Петровой и воспитателя Торханской начальной школы-детского сада Алисы Иваковой, «Сердце отдаю детям» — Алексей Краков из Центра детского творчества, «Навигаторы детства» — советник директора по воспитанию Алгашинской школы Галина Махматуллина, «Мастер слова» — учитель чувашского языка и чувашской литературы Егоркинской школы Надежда Албутова.



Победителем в номинации «Призвание» и обладателем специального приза стала учитель физики, математики и информатики Егоркинской школы Надежда Маласкина. Специальный приз ей вручила мама Татьяны Анатольевны Карагановой — Клавдия Алексеевна.



Фестиваль «Призвание» стал для участников испытанием духа и воли, дал возможность осознания и осмысления собственной педагогической деятельности, раскрытия внутренних резервов, возможность поделиться своей педагогической изюминкой. Надеемся, что в следующем году все участники примут участие в этом фестивале с новыми идеями!



Далее мероприятие продолжил вечер памяти, посвященный Т.А. Карагановой, «Жить бы мне, жить!». В зале собрались все те, кто знал и любил Татьяну Анатольевну, кто имел бесспорное право и счастье быть ее близким и родным человеком, кому довелось вместе с ней заниматься творчеством, работать, созидать, дружить и любить, те, кто был в числе ее многочисленных учеников. Со сцены звучали воспоминания о прекрасном человеке, были показаны видеозаписи, которые прошли через жизнь Татьяны Анатольевны, и, конечно же, музыка, которая отражала ее внутренний мир, ее отношение к людям и которая сегодня звучит как голос нашей памяти.

В заключение участники мероприятия почтили память всех ушедших педагогов Шумерлинского муниципального округа минутой молчания.



Источник: сайт администрации Шумерлинского МО.







