Жители Чувашии могут получить налоговый вычет за занятия спортом

Об этом нововведении в прямом эфире Центра управления регионом Чувашии рассказал сотрудник Управления Федеральной налоговой службы по республике Андрей Гришин. Речь идет о возврате 13% от ранее уплаченных налогов на доход физических лиц за физкультурно-оздоровительные услуги, полученные в 2022 году.Причем это могут быть как расходы самого налогоплательщика, так и расходы на услуги, оказанные его несовершеннолетним детям. Для получения вычета нужно представить в налоговый орган декларацию по форме 3-НДФЛ за прошедший год и приложить к ней копии договора со спортивным учреждением и чек.Помимо налогового вычета за спорт в прямом эфире в соцсетях прозвучали и другие темы. В беседе с руководителем Республиканского центра финансовой грамотности Дмитрием Щепелевым представитель налоговой службы рассказал о категориях вычетов (социальные, стандартные, имущественные, инвестиционные и профессиональные) и ответил на многочисленные вопросы пользователей: можно ли получить вычет за лечение зубов, обучение в автошколе и покупку жилого дома (оказалось, что да), как подать документы на имущественный и инвестиционный вычеты через приложение «Налоги ФЛ» и другие.«Налоговый вычет – не компенсация понесенных расходов государством, а уменьшение налогооблагаемой базы, – подчеркивает Андрей Гришин. – Здесь каждому нужно понимать, что воспользоваться данным вычетом можно только в том случае, когда у вас есть налогооблагаемый доход и вы работаете официально».

Чквашинформ.рф