В Чувашии появилась возможность оплатить частные школы и детские сады с помощью материнского капитала

В постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 27 февраля 2012 г. № 66 «О мерах по реализации Закона Чувашской Республики «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» внесены изменения, в соответствии с которыми материнский капитал можно направить на оплату образовательных услуг, предоставляемых индивидуальными предпринимателями (ИП).

Главное условие для такого использования средств маткапитала – наличие у ИП лицензии на образовательную деятельность. При этом сам индивидуальный предприниматель не должен выступать в качестве преподавателя, а привлекать для оказания образовательных услуг штат специалистов.

Ранее маткапитал можно было использовать только в том случае, если услуги предоставлялись частными образовательными организациями имеющими статус юридического лица.

Распорядиться материнским капиталом на услуги ИП по дошкольным программам родители могут – сразу после рождения ребенка, за которого получен капитал. А по программам основного и дополнительного образования (школы, ссузы, вузы) – по достижении ребенком 3-летнего возраста.

Напомним, в 2022 году Правительством Российской Федерации расширены возможности использования материнского капитала на оплату образовательных услуг у индивидуальных предпринимателей.

Пресс-служба Администрации Главы Чувашской Республики.