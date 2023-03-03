Больше возможностей

Правительство выделит 1 млрд рублей на программу бесплатных школьных поездок

в рамках национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства».

Субсидию на софинансирование туристических поездок учащихся получат 29 субъектов, а в поездки смогут поехать 200 тысяч школьников 5-9-х классов. Финансирование программы в 2023 году увеличится в сравнении с 2022 годом, а география расширится еще на 11 регионов. В прошлом году на программу было направлено 500 млн рублей, в ней приняли участие 100 тыс. школьников из 18 регионов страны, в том числе из Чувашской Республики.



АНО «Национальные приоритеты».