15 шумерлинских семей стали обладателями жилищных сертификатов

1 марта в администрации города Шумерля состоялось торжественное вручение жилищных сертификатов молодым семьям. 15 семей стали обладателями свидетельств о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома, на общую сумму более 10,3 млн. рублей.

«Молодая семья, как никто, нуждается в государственной поддержке» — отметил, вручая сертификаты и.о. главы администрации города Эдуард Васильев, выразив уверенность, что полученные свидетельства станут достойным вкладом в обеспечении комфортных условий проживания, что еще более сплотит и укрепит семьи.

Семья Крыловых, где растет два сына, рассказали, чтонаправят средства на погашение ипотеки.

«Мы совсем недолго стояли в очереди на получение жилищного сертификата. Время пролетело быстро. Очень рады, что теперь у нас появится собственное жилье», – пояснил глава молодой семьи, получивший сегодня сертификат.

СПРАВОЧНО

В списке молодых семей–участников мероприятия по обеспечению жильем молодых семей государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» по состоянию на 1 марта текущего года остается 101 семья, желающая улучшить свои жилищные условия с помощью государственной поддержки.

Источник: gshum.cap.ru.