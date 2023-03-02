1,3 млрд рублей выделено муниципалитетам Чувашии на ремонт и содержание дорог

«Своевременное заключение соглашений и доведение лимитов позволит муниципальным округам уже начать торговать объекты и определить подрядчиков, чтобы с наступлением благоприятных погодных условий начать ремонтно-строительный сезон», — подчеркнул министр транспорта и дорожного хозяйства Чувашии Владимир Осипов.