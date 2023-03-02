1,3 млрд рублей выделено муниципалитетам Чувашии на ремонт и содержание дорог

- 360 млн будет направлено на ремонт местных дорог в границах округов;
- 80 млн — на ремонт дворовых территорий;
- 200 млн — на строительство, реконструкцию и ремонт дорог в городах республики;
- 430 млн — на содержание дорог.
«Своевременное заключение соглашений и доведение лимитов позволит муниципальным округам уже начать торговать объекты и определить подрядчиков, чтобы с наступлением благоприятных погодных условий начать ремонтно-строительный сезон», — подчеркнул министр транспорта и дорожного хозяйства Чувашии Владимир Осипов.
чувашинформ.рф.