02 Мар

1,3 млрд рублей выделено муниципалитетам Чувашии на ремонт и содержание дорог

  • 360 млн будет направлено на ремонт местных дорог в границах округов;
  • 80 млн — на ремонт дворовых территорий;
  • 200 млн — на строительство, реконструкцию и ремонт дорог в городах республики;
  • 430 млн — на содержание дорог.

«Своевременное заключение соглашений и доведение лимитов позволит муниципальным округам уже начать торговать объекты и определить подрядчиков, чтобы с наступлением благоприятных погодных условий начать ремонтно-строительный сезон», — подчеркнул министр транспорта и дорожного хозяйства Чувашии Владимир Осипов.

чувашинформ.рф.

Автор записи: anna

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