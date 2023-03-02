В Чувашии введут региональные выплаты для отдельных категорий медиков

Они коснутся медработников, оказывающих медицинскую помощь, не входящую в базовую программу обязательного медицинского страхования. По словам Главы Чувашии Олега Николаева, таковых в республике примерно 300 человек, и они не подпадают под федеральную программу социальной поддержки, но при этом несут большую нагрузку и делают серьезный вклад в обеспечение населения медицинской помощью.

Из республиканского бюджета на эти цели выделяется 35 млн рублей. Выплаты будут установлены с 1 января 2023 года.

Напомним, федеральная социальная выплата медицинским работникам предусматривает с 1 января 2023 года прибавку к зарплате в размере от 4,5 до 18,5 тыс. рублей. Первую такую выплату в Чувашии получили 7 200 медработников.

Республиканская и федеральная меры поддержки призваны сократить дефицит кадров в больницах Чувашии.

чувашинформ.рф.