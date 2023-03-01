1 марта вступили в силу поправки в ПДД. Что изменилось для водителей

— Электросамокаты, моноколёса и другие подобные устройства официально получат статус средств индивидуальной мобильности. ПДД предусматривает для них ряд ограничений: максимальная скорость составляет 25 км/ч и появляется запрет на выезд на на скоростные магистрали.

— В правилах появилось новое понятие — «Направляющие островки». Это элемент дороги, который показывает разделение потоков или их слияние. Теперь в ПДД прописано, что на таких островках остановка запрещена. До сих пор, так как не было запрета, это вызывало споры.

— Применят разметку разного цвета для обозначения парковочных мест. Белыми линиями продолжат обозначать бесплатные парковки, а платные места выделят синими.

— Предъявлять сотрудникам ГИБДД документы можно будет в электронном виде. Например, на смартфоне. Но это касается только тех документов, которые в электронном виде и выдаются. А именно: полис ОСАГО, электронный ПТС, а также путевые листы.

— Уточнены правила проезда перекрестков с круговым движением. Отныне при выезде на такой перекресток со второстепенной дороги водители обязаны уступать дорогу тем, кто уже движется по кругу.

Источник: rg.ru.