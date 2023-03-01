«Чувашмультфильм» приглашает жителей Чувашии в школу 3D анимации

Официально открылась и начала свою деятельность анимационная школа «Чувашмультфильм». Основные цели проекта – обучение молодых дарований созданию 3D мультфильмов и формирование яркого кластера мультипликационной сферы Чувашии.

«Чувашмультфильм» – это анимационная студия, основанная в 2022 году профессиональной группой единомышленников. Творческая команда занимаемся видеографией, созданием клипов, 3D визуализацией и режиссурой. В их работе практикуются новейшие разработки компьютерной графики, используются технологии захвата движения.

Сама студия и анимационная школа – плоды выигранного гранта Президентского Фонда культурных инициатив. Учебная программа курса создана при поддержке Центра развития молодежных анимационных стартапов «IT-Полис» и композитора Григория Гладкова.

Весенний курс уже сформирован. Первооткрывателями учебной программы стали студенты Чебоксарского художественного училища и ученики общеобразовательных школ. Заявки на два последующих курса принимаются до осени этого года.

«Желаю, всем, кто сейчас поступает на курс, получить от него только полезную информацию, научиться использовать инструменты моделирования. Команда «Чувашмульфильма» успешно пользуется 3D моделями, настолько колоссально умеет монтировать видеоролики, поэтому думаю, что именно на этом курсе, будут создаваться не только уникальные мультфильмы, но и новые специалисты мультсферы», – отметила заместитель руководителя Минцифры Чувашии Анна Иванова.

Принять участие в анимационном курсе может каждый житель Чувашии старше 11 лет, знающий базовые 3D программы. После подачи заявления, участнику необходимо представить портфолио рисунков и 3D моделей, а также пройти собеседование и тестовое задание.

По итогам тестирования будет организовано еще 2 курса (летний и осенний) по 16 человек. Учебная программа длится 24 занятия – по 2 каждую неделю. Урок состоит из темы-задания, выполненной работы и закрепительной практики. Так за 3 месяца студенты научатся моделированию сцен и созданию персонажей.

Итоговое задание курса – выполнение сюжета по заданной теме. Защитив свой проект, ученики получат сертификат об успешном прохождении анимационной школы.

Ознакомиться с подробностями обучения и подать заявку можно в группе «Чувашмультфильм» во Вконтакте.

Минцифры Чувашии.