1 марта обучающиеся школы № 2 выступили с концертной программой перед военнослужащими и медперсоналом в военном госпитале в Ульяновске.

Поездку организовала куратор проекта «Шумерля. Посылки на Донбасс» Наталья Пронина. Активистами проекта было решено ехать не с пустыми руками, а повезти сладкие подарки и письма для раненых. Шумерлинцы поддержали эту идею и за считанные дни были собраны средства и гостинцы. Активное участие в сборе средств под руководством заведующей Н.И. Илейчевой приняли работники и родители воспитанников детского сада «Сказка».



Откликнулись и обучающиеся второй школы. Ребята приготовили открытки, написали письма. Ученики 10 А класса испекли пряники, упаковали их в праздничные пакеты. Обучающиеся 2 А класса с классным руководителем Е.С. Ненастиной приготовили сувенирные пряники и письма. Учитель музыки, классный руководитель 6 Б класса Т.Н. Андреева и советник директора по воспитанию Т.В. Кошелева подготовили патриотическое выступление «Мы за победу». Поддержала юных патриотов и администрация города. И.В. Сасакина, заместитель главы администрации — начальник отдела образования, молодежной и социальной политики, предоставила для поездки транспорт.



Участники поездки отмечают, что встреча получилась теплой и трогательной. В исполнении Алексея Губанова прозвучало стихотворение «Когда умрёт последний русский», которое до слез тронуло зрителей. Присутствовавшие в зале бурными аплодисментами встречали военное дефиле «Я вернусь победителем», сольные номера в исполнении Марии Парамоновой. А хоровые произведения «Встанем» и «День Победы» зал пел вместе с исполнителями стоя, мужчины периодически смахивали скупые слезы.



Бойцы от выступления детей получили заряд положительных эмоций, а юные патриоты — яркие впечатления. Командование и личный состав военного госпиталя выразили благодарность гостям за организацию концерта и поздравления.



«Мы еще раз убедились в том, что, пока идет специальная военная операция, наша посильная помощь и поддержка стране необходимы. Спасибо вам, дорогие шумерлинцы, за то, что откликаетесь, — говорит Наталья Пронина, куратор проекта. — Продукты, лекарства, средства гигиены и вещи развозим по госпиталям ДНР и ЛНР. Пошив белья, валиков, бандажей для раненых также продолжается. Активисты проекта в очередной раз закупили и привезли из Чебоксар ткань для пошива госпитального и постельного белья для солдат. Я уверена: вместе мы — сила! Победа будет за нами!»

Марина Абрамова.