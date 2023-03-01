В д/с № 4 «Ладушки» 1 марта прошла торжественная церемония награждения победителей городского фестиваля профессионального мастерства «Наставник года – 2023». Приветствовали участников глава города Сергей Яргунин и депутат Государственного Совета Чувашской Республики Леонид Пронин.

В течение нескольких дней конкурсанты вели соревновательную борьбу за звание лучшего. В фестивале приняли участие шесть команд из двух педагогов из пяти учреждений дошкольного образования.

По итогам прохождения всех конкурсных испытаний компетентное жюри определило победителей.

Номинация «Лучший опыт наставничества»: Колесниченко Ольга Викторовна и Махоркина Дарья Валерьевна, детский сад № 4 «Ладушки»;

Номинация «Лучшая форма наставничества»: Балякина Анастасия Игоревна и Трофимова Елена Павловна, детский сад № 5 «Радуга»;

Номинация «Лучший тандем наставничества»: Арюхина Наталья Александровна и Дроздова Анастасия Олеговна, детский сад № 14 «Солнышко»;

Номинация «Лучшая модель наставничества»: Сергеева Наталия Александровна и Сазонкина Татьяна Александровна, детский сад № 15 «Сказка»;

Номинация «Лучший дуэт наставничества»: Пототова Светлана Геннадьевна и Канчерова Алёна Юрьевна, детский сад № 15 «Сказка»;

Номинация «Лучшая практика наставничества»: Оборина Ольга Николаевна и Будаева Ольга Вячеславовна, детский сад № 18 «Алёнушка».

Все педагоги получили дипломы и памятные статуэтки, цветы, комплименты от коллег и руководителей.

Члены Профсоюза, участники фестиваля также были награждены Благодарностями и поощрением от Шумерлинской городской организации профсоюза и работников народного образования и науки Российской Федерации.

Гостеприимство коллектива детского сада чувствовалось во всем. Воспитанники радовали гостей своими стихами и яркими танцами.

Год педагога и наставника в России только вступил в свои права. Можно с уверенностью сказать, что впереди нас ждут интересные события, которые покажут всю важность людей, чья миссия просвещать и воспитывать новые поколения.

Источник: gshum.cap.ru.