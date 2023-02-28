Общение Главы Чувашии с журналистами стало богатым на инсайды

Двухчасовое общение с представителями СМИ региона неплохо дополнило общий информационный фон после двух значимых событий — Послания Главы Госсовету и Отчета о работе правительства ЧР. Дополнительные детали и акценты на большой пресс-конференции Олега Николаева были довольно интересны.

В ближайшие два года в республике станет лучше с мобильным интернетом, поможет и почти построенная М-12, ее на всем протяжении обеспечат связью — жителям окрестных деревень на радость. А вот отремонтируют порушенные при стройке платной трассы чувашские дороги не сразу — километров 37 в этом году, причем начнут в августе, остальное в 2024 году.

Внимание на дорожной теме «Чувашинформ» специально акцентировал своим актуальным вопросом о содержании дорог в зимний период, а также о работе дорожного комплекса в условиях резких перепадов температур.

Олег Алексеевич отметил, что, действительно, в этом году наблюдаются такие погодные условия, когда ледяные дожди сменяются морозами, и наоборот оттепелями.

«Мы видим сильные изменения климата. Будем готовиться к вероятным вариантам развития событий. Чувашия к этому подходит комплексно, республика готова и к увеличению финансирования, но с обязательным жестким анализом готовности подрядчиков к работе в жестких условиях. Мы сможем оперативно реагировать на изменения погоды, сейчас разрабатываются соответствующие алгоритмы», — прокомментировал Олег Николаев.

Еще инсайды:

В Заволжье будет постгазификационный инвестиционный бум, но без промпредприятий. Там ожидают развитие туризма и жилых зон.

У Правительства Чувашии нет серьезных претензий к ПАО «Т Плюс», концессионные обязательства выполняются.

В 2023 году Чувашия планирует обеспечить жильем все семьи с шестью детьми.

Через пару недель будет юридически реализована реорганизация троллейбусных управлений Чебоксар и Новочебоксарска, в этом году ожидается закупка 21 троллейбуса, в планах — около 150.

Муниципальная реформа коснется и Чебоксар, столичная мэрия как раз ищет варианты реорганизации своих районных администраций, процесс запущен.

Школа в Садовом 1 сентября примет первых учеников. А вот далее все крупные проекты будут реализовываться под эгидой республики, а не муниципалитетов.

Решение принято — Волга остается на уровне 63 отметки. Исходя их этого будут реализовываться все связанные с рекой программы.

И последний вопрос от «Чувашинформ» Главе Чувашии похоже стал программным на пресс-конференции. Мы поделились с Олегом Николаевым своей тревогой, что явной консолидации всех сил в регионе, как это было видно в первые два года его работы на посту, сейчас видно стало гораздо меньше.

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