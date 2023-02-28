27 февраля в Шумерле стартовал городской фестиваль педагогического мастерства «Наставник года — 2023». Мероприятие проводится в дистанционно-очном формате.
Жюри были продемонстрированны видеовизитки «Мы — команда».
Участники конкурса: педагоги-наставники (педагоги, стаж работы которых не менее 15 лет) и молодые педагоги ( стаж работы которых не более 5 лет).
В фестивале принимают участие шесть команд из двух педагогов из пяти учреждений дошкольного образования.
Фестиваль будет проходить в течение трех дней, полными увлекательных испытаний.
Источник: gshum.cap.ru.