27 февраля в Шумерле стартовал городской фестиваль педагогического мастерства «Наставник года — 2023». Мероприятие проводится в дистанционно-очном формате.

Жюри были продемонстрированны видеовизитки «Мы — команда».

Участники конкурса: педагоги-наставники (педагоги, стаж работы которых не менее 15 лет) и молодые педагоги ( стаж работы которых не более 5 лет).

В фестивале принимают участие шесть команд из двух педагогов из пяти учреждений дошкольного образования.

Фестиваль будет проходить в течение трех дней, полными увлекательных испытаний.

Источник: gshum.cap.ru.