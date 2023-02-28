28 Фев

В Шумерле стартовал городской фестиваль педагогического мастерства  "Наставник года — 2023

27 февраля в Шумерле стартовал городской фестиваль педагогического мастерства  «Наставник года — 2023». Мероприятие проводится в дистанционно-очном формате. 

Жюри были продемонстрированны видеовизитки «Мы — команда».

Участники конкурса: педагоги-наставники (педагоги, стаж работы которых не менее 15 лет) и молодые педагоги ( стаж работы которых не более 5 лет).

В фестивале принимают участие шесть команд из двух педагогов из пяти учреждений дошкольного образования.

Фестиваль будет проходить в течение трех дней, полными увлекательных испытаний. 

Источник: gshum.cap.ru.

Автор записи: anna

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