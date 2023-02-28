В Сколково обсудили развитие медицинского туризма в Чувашии

По инициативе депутата Государственной Думы, заместителя руководителя рабочей группы по развитию медицинского туризма Аллы Салаевой, на площадке Международного медицинского кластера состоялась встреча руководителей ведущих медицинских центров России — руководителя ММК Сколково Тимура Андрбаева и главного врача комплекса “Микрохирургия глаза” Дмитрия Арсютова. Ее цель — обсуждение проблематики отрасли медицинского туризма.

Около 62 млн турпоездок с размещением в гостиницах было совершено по России в 2022 году. По данным Международной ассоциации медицинского туризма, ежегодно с целью оздоровления в мире путешествуют около 11 миллионов человек, 7 млн из них выбирают нашу страну. Например, за минувший год, медицинскую помощь в Чувашии получили более 9 тыс. пациентов из других стран, более 16 тыс. россиян.

Это далеко не весь потенциал услуг на экспорт и внутри страны. Медицинский туризм — направление востребованное, перспективное, это сильная сторона регионов России.

«МНТК «Микрохирургия глаза» им. академика С.Н. Федорова» Минздрава России и Международный медицинский кластер в Сколково — ведущие центры, куда туристы едут за высококвалифицированной медицинской помощью.Суммарно более миллиона пациентов в год — 300 тыс в Сколково, до 700 тыс обследований, 300 тыс операций — в МНТК.

На площадке вместе мы обсудили, какая помощь необходима центрам с точки зрения взаимодействия с Комитетом по туризму и развитию туристической инфраструктуры, какие у них есть к нам вопросы для дальнейшего развития, — рассказала депутат Госдумы Алла Салаева. — Особо гордо за то, что оба руководителя — земляки, родом из Чувашии.

Парламентарий отметила, диалог был полезен для всех: лучшие практики диагностики, терапии, реабилитации, уникальные образовательные программы – опыт, необходимый для развития медицинского кластера в Чувашии.

Будущее медицинского туризма в России, проблематику отрасли продолжат обсуждать в Госдуме. Вопросы, которые поднимались в ходе встречи, будут вынесены на круглый стол.