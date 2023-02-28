В России будет создана новая система образования. Как теперь будем учиться в вузах, колледжах и школах

В российских университетах будут гибкие программы сроком от четырех до шести лет. Если профессия требует дополнительной подготовки или узкой специализации, должна быть возможность продолжить образование в магистратуре или ординатуре. Причем в магистратуру можно будет поступать после любого базового образования вне зависимости от срока обучения. Напомним: пока в магистры можно идти только после четырех лет бакалавриата.

Еще один важный момент: поступить в магистратуру можно будет на бюджет. Такая возможность сейчас тоже вроде есть, но мест очень мало.

— Появляется такое понятие, как специализированное или углубленное высшее образование, магистратура, ординатура, — комментирует министр науки и высшего образования Валерий Фальков. — Оно и сегодня есть, но с определенными ограничениями: выпускники бакалавриата могут поступать бесплатно в магистратуру, а выпускники специалитета почему-то нет. В новой системе все, кто получает базовое высшее образование, смогут поступать в магистратуру или ординатуру бесплатно.

О том, как работает пятилетний бакалавриат — одна из возможных форм получения высшего образования, рассказал ректор Московского городского педагогического университета Игорь Реморенко:

— В МГПУ уже несколько лет действует программа пятилетнего бакалавриата, там учится более 2000 студентов. Они осваивают два профиля: например, «начальная школа» и «иностранный язык». Очень важно, чтобы была возможность пойти в магистратуру после первого уровня образования. У нас много тех, кто приходит из непедагогических вузов на магистратуру по педагогике. Здесь двухлетняя магистратура очень полезна.

Диплом на месте

Нынешние студенты смогут продолжить и закончить образование по действующим программам. То есть переход к новой системе должен быть плавным — это особо отметил президент. А министр Фальков заверил, что уже полученные дипломы не придется пересматривать и согласовывать. Они по-прежнему будут котироваться — и в России, и за рубежом.

Это касается и полученных ученых степеней. Также в новой системе в отдельный уровень профессионального образования будет выделена аспирантура. В целом, по словам главы минобрнауки, изменения в работе преподавателей и студентов в связи с принятием новой системы высшего образования в России будут минимальны.

Как известно, в 2012 году аспирантура стала третьим уровнем высшего образования, что отвечало принципам Болонского процесса. Но с тех пор стали падать показатели эффективности аспирантуры.

История с географией

Поставлена задача: повысить качество школьных, вузовских учебных курсов по гуманитарным наукам. Прежде всего истории, обществознанию, литературе, географии, чтобы молодежь могла как можно больше узнать о России, ее великом прошлом, о нашей культуре и традициях.

Все школы обязаны перейти на федеральные основные общеобразовательные программы с 1 сентября 2023 года. Для начальной школы утверждены программы по русскому языку, чтению и окружающему миру. В состав федеральных программ для основной и средней школы включены обязательные программы по русскому языку, литературе, истории, обществознанию, географии и ОБЖ. До конца учебного года будут разработаны федеральные программы по другим предметам. Например, по информатике и физике, в том числе с учетом отечественных и мировых научных достижений.

Источник: rg.ru.