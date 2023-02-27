Опасные граффити: в Чувашии борются с рекламой запрещенных веществ

В республике продолжают борьбу с граффити, популяризирующими каналы сбыта наркотиков или предлагающими работу по распространению отравы. Интернет-пользователи регулярно сигнализируют об опасных надписях на платформе «Госуслуги. Решаем вместе», и после фиксации и обработки таких сообщений Центром управления регионом Чувашии рисунки оперативно закрашиваются коммунальщиками.

Только в Чебоксарах за последние несколько дней убрали опасные надписи с забора по улице Хевешская, 36г, со стены магазина по Университетской, 10, с опорного столба при входе в магазин по ул. Ахазова, д.6а и со стен нескольких жилых домов. Ежедневно в республике закрашивается не меньше 2-3 граффити.

«Борьба идет, причем идет достаточно эффективно, – отмечает руководитель правоохранительного проекта «Антидилер Чувашия» Альберт Ильин. – В Чебоксарах мы еще годами ранее научились оперативно реагировать на опасные надписи на стенах и в сотрудничестве с ЦУР ликвидировать их. Поэтому столица Чувашии – один из немногих городов страны, где «наркографитти» почти не видно: совместно мы ежедневно убираем надписи с городских зданий. Сейчас важно обратить внимание на проблему жителей других муниципальных образований».

чувашинформ.рф.