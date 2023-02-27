Они пообщались на одном языке

Продолжается реализация совместного проекта Чувашской РОО «Союз женщин Чувашии», Чувашской РО ОООИВА – «Инвалиды войны» и РОО «Чувашская национально-культурная автономия Санкт-Петербурга» по поддержке воинов — участников специальной военной операции, находящихся на излечении в госпиталях на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области.Чувашская делегация приехала в Санкт-Петербург и сразу отправилась в госпиталь совместно с питерскими чувашами. Всех членов чувашской делегации радушно встретил наш земляк, Андрей Николаевич Андреев, уроженец Ядринского района, ныне проживает в г. Новочебоксарске. Андрей Николаевич добровольцем отправился на СВО и по ранению поступил в госпиталь.На открытии мероприятия Геннадий Петрович Матвеев, заслуженный работник социальной защиты населения Чувашской Республики, майор в отставке, инвалид войны в Афганистане 2 группы, Кавалер ордена боевого Красного Знамени и Валериан Анатольевич Гаврилов, председатель Чувашской национально-культурной автономии Санкт-Петербурга поздравили всех с Днем защитника Отечества, передали чувашские подарки и письма школьников. Также воинам вручили угощения из Чувашии к праздничному столу, собранные по инициативе Олега Витальевича Шишова, воина-интернационалиста, участника боевых действий в Республике Афганистан, на Северном Кавказе и от его друзей. Концертную программу начал фольклорный ансамбль «Юрату» (руководитель Марина Кириллова). Затем выступил Ансамбль Главного управления МЧС России по Чувашской Республике «Служу Отечеству» (руководитель Барабанов Андрей Юрьевич, участник боевых действий на территории Республики Афганистан, заслуженный работник культуры Чувашской Республики).После концерта с ребятами пообщались Матвеев Геннадий Петрович, Емельянов Василий Васильевич, воин-интернационалист, кавалер ордена Красной Звезды, член СПб регионального отделения «Сыны Отечества» и Касьянов Евгений Сергеевич – участник боевых действий на Северном Кавказе, участник миротворческой операции в бывшей Югославии, награжден орденом Мужества и медалью ООН «За участие в миротворческой операции», инвалид 1 группы (на коляске). 10-кратный чемпион России по стрельбе из лука и участник Параолимпийских Игр по стрельбе из лука, член параолимпийской сборной РФ. Они поделились своим опытом социализации после ранения. Ребята оччень внимательно слушали их, задавали вопросы. А Сергеев Борис подъехал на коляске к Геннадию Петровичу и сказал: “Командир, вы больше ездите в госпитали, вы очень нужны ребятам”. Также один из раненных попросил передать слова блогадарности ученице, которая написала добрые слова в адрес участников специальной военной операции.