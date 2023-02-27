В Шумерле состоится открытие уникальной выставки архивных документов

28 февраля в 13.00 ч. в Центре детского творчества Шумерли состоится открытие уникальной выставки архивных документов о трагедии мирных жителей в годы Великой Отечественной войны и о преступлениях нацистов и их пособников на оккупированной территории.

На выставке представлены наиболее интересные архивные документы, рассекреченные и опубликованные в рамках федерального проекта «Без срока давности», которые отражают различные аспекты реализации нацистами и их пособниками политики геноцида советского народа во всех регионах, оккупированных в годы Великой Отечественной войны.

Сайт администрации г. Шумерли.