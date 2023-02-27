В Шумерле подведены итоги городского конкурса-выставки макетов «Мой летательный аппарат»

Конкурс проводился в рамках городского месячника оборонно-массовой и спортивной работы, предварительно в Центре детского творчества прошел мастер-класс по использованию дронов. Участниками конкурса стали 66 обучающихся школ города, Шумерлинского политехничекого техникума и Центра детского творчества, которые представили свои работы в двух номинациях — «Макеты дронов (квадракоптеров)» и «Рисунки дронов (квадракоптеров)». Экспертами выступили преподаватель МАУДО «ДШИ» Олег Поляков, педагог дополнительного образования МБУДО «ЦДТ» Сергей Виноградов и волонтер движения «Zа Победу!» Арсен Амирян.

Ознакомиться с конкурсными работами можно по 5 марта 2023 года на выставке в техническом отделе МБУ ДО «ЦДТ» по адресу: ул. Чайковского д. 11 по предварительной заявке по тел.: 89061314775. Расписание: понедельник: 9.00 -10.30; 15.00-17.00; вторник: 15.00-17.00; среда: 9.00 -10.30; 15.00-17.00; четверг: 15.00-17.00.

Итоги городского конкурса- выставки макетов «Мой летательный аппарат»:

НОМИНАЦИЯ «МАКЕТЫ ДРОНОВ (КВАДРАКОПТЕРОВ)»

«6-7 лет»

1 место –Лукьянова Елизавета, МБОУ «СОШ №6»

2 место – Шевченко Мария, МБОУ «СОШ №6»

«8-11 лет»

1 место – Шлифанов Александр, МБУДО «ЦДТ»

2 место – Козяев Павел, МБОУ «СОШ №6»

3 место – Краснов Артем, МБОУ «СОШ №2»

3 место – Канчеров Кирилл, МБОУ «СОШ №2»

«12-14 лет»

1 место – Оленин Арсений, МБОУ «СОШ №2»

2 место – кружок «Золотая стружка», МБОУ «СОШ №3»

3 место – Бельцов Максим, МБОУ «СОШ №3»

«15-17 лет»

1 место – Кузьмина Татьяна (рук.Кочеткова О.В.), Шумерлинский политехнический техникум

2 место – Зотова Анастасия, Доровская Софья, Шумерлинский политехнический техникум

3 место – Гаврилов Дмитрий, Шумерлинский политехнический техникум

НОМИНАЦИЯ «РИСУНКИ ДРОНОВ (КВАДРАКОПТЕРОВ)»

«6-7 лет»

1 место – Кенжаев Абубакр, МБОУ «СОШ №6»

2 место – Белова Янина, МБОУ «СОШ №6»

3 место – Мамонов Илья, МБОУ «СОШ №6»

3 место – Романова София, МБОУ «СОШ №6»

«8-11 лет»

1 место – Фейзрахманова Полина, МБОУ «СОШ №6»

2 место – Ушкова Виктория, МБОУ «СОШ №6»

2 место – Визгалов Никита, МБОУ «СОШ №3»

3 место – Легенченко Валерия, МБОУ «СОШ №3»

3 место – Матросова Мария, МБОУ «СОШ №6»

«12-14 лет»

1 место – Макеев Александр, МБОУ «СОШ №6»

2 место – Скурихина Роза, МБОУ «СОШ №6»

3 место – Комар Арина, МБОУ «СОШ №6»

«15-17 лет»

1 место – Индрякова Карина, Шумерлинский политехнический техникум

2 место – Чекменева Яна, Шумерлинский политехнический техникум

3 место – Линская Екатерина, Шумерлинский политехнический техникум.

Источник: gshum.cap.ru