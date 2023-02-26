В последний день масленичной недели — прощëное воскресенье, в Шумерле прошли традиционные народные гуляния. Главные торжества в этом году были развернуты в парке культуры и отдыха. Музыкально-театрализованное представление «Широкая Масленица» собрало горожан на танцевальной площадке.

Шумерлинцев поздравил настоятель храма преподобного Серафима Саровского протоиерей Владимир Ильин. Он напомнил, что в прощеное воскресенье надо просить прощенья и прощать, чтобы с чистым сердцем войти в великий пост. Глава города Сергей Яргунин пожелал горожанам счастья, мира и благополучия. Ярким украшением праздника стал парад масленичных кукол «Ай да Масленица!». А традиционное сожжение чучела стало символом избавления от холода и неприятностей, приближения весны, тепла и обновления.

Для любителей забав в парке были организованы игровые площадки, на которых взрослые и дети приняли участие в различных народных забавах, состязались в силе, ловкости и сноровке. В торговых павильонах, развернутых на месте праздничных гуляний, горожанам предлагали сладости и шашлыки. «Сегодня еще можно повеселиться и полакомиться, ну а завтра вступаем в великий пост, воздержанием будем готовить себя к Пасхе» , — рассказала нам шумерлинка, участница масленичных гуляний.







