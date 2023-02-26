Как получить техническое средство реабилитации?

С 1 января 2023 года все услуги, ранее оказываемые Фондом социального страхования, можно получить в клиентских службах Отделения Социального фонда России по Чувашской Республике. Теперь, например, там можно оформить электронный сертификат на приобретение технических средств реабилитации (ТСР). Заявление можно подать также через портал госуслуг.

Если гражданин обратился лично в Социальный фонд, то ему придет письмо о формировании электронного сертификата с выпиской из реестра. При подаче заявления через портал госуслуг в личный кабинет поступит соответствующее сообщение.



Выбрать технические средства реабилитации и узнать их стоимость можно на сайте ОСФР по Чувашии в разделе «Гражданам». С помощью сертификата инвалиды могут самостоятельно приобрести ТСР, которое рекомендовано индивидуальной программой реабилитации.



С 1 января 2023 года установлен порядок уточнения ТСР в программе реабилитации инвалида. В случае, если средство реабилитации не соответствует перечню показаний для обеспечения инвалида ТСР, то в течение 2 рабочих дней со дня получения данных из программы реабилитации Отделение СФР по Чувашии направляет в бюро МСЭ запрос на уточнение характеристик технического средства. В этом случае срок постановки инвалида на учет продлевается до поступления сведений, но не более чем на 20 рабочих дней. При поступлении запроса в МСЭ проводится медико-социальная экспертиза, цель которой – разработка новой индивидуальной программы реабилитации, а также уточнение ранее рекомендованного ТСР. Если у инвалида есть медицинские противопоказания по использованию технического средства реабилитации, по которому был дан запрос, то бюро МСЭ подберет другое техническое средство.



Отделение СФР по Чувашии.