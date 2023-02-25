В 2022 году в Чувашии депозитный портфель вырос почти на 23 %

На 1 января 2023 года объем средств, привлеченных банками на территории Чувашской Республики от физических и юридических лиц, превысил 289 млрд рублей.

Это на 22,9 % больше показателя на аналогичную дату прошлого года.



К началу текущего года сбережения граждан на депозитных и других счетах, включая счета эскроу, достигли 205 млрд рублей. Это на 16,4 % больше, чем годом ранее. Объем средств на рублевых счетах составил почти 199 млрд рублей. По итогам года наблюдался их прирост на 20,5 %.

Представители бизнеса также нарастили объем средств, хранящихся на счетах в банках на территории республики. На 1 января 2023 года совокупный объем средств на счетах и депозитах юридических лиц по сравнению с аналогичной датой прошлого года вырос на 45,1 % и превысил 74 млрд рублей. Такая динамика, в частности, объясняется введенными антикризисными мерами по авансированию государственных закупок. Объем средств на счетах индивидуальных предпринимателей за тот же период увеличился на 25,3 %, до 8,5 млрд рублей.



НБ Чувашии.