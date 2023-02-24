В зоне риска – частные дома

Пожары в частных жилых домах, надворных постройках возникают, как правило, в результате небрежности, халатности при обращении с огнем (курение, применение спичек, факелов, паяльных ламп), неисправности и нарушений при эксплуатации отопительных, электронагревательных приборов, электрооборудования.

Сотрудники отдельного поста пожарной части № 33 по охране Саланчикской школы-интерната для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья постоянно проводят профилактическую работу. В ходе очередного рейда требования пожарной безопасности напомнили жителям частных домовладений Магаринского сельского поселения.



Специалисты довели до жителей информацию о наиболее частых причинах возгораний в жилых домах, рассказали, как можно избежать пожаров и несчастных случаев, какие элементарные меры безопасности необходимо соблюдать в жилых помещениях, как действовать при пожаре, при обнаружении запаха газа. Сельчанам раздали памятки с телефонами оперативных служб.

Если вы стали свидетелем пожара или другого происшествия, сообщите о нем по номерам телефонов 01 или 101, 112 (по мобильному).



ОП ПЧ-33.