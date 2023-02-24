Трогательной и душевной получилась встреча с родственниками героев-шумерлинцев, погибших в зоне проведения СВО. Мероприятие прошло 20 февраля в Центре детского творчества.

В неформальной обстановке представители городской администрации, социальной службы, депутаты, волонтеры рассказывали о том, как воспринимают историческое событие, годовщина которого приближается, какую роль отводят себе в деле поддержки земляков, находящихся там, «за ленточкой». Но более всего тронули рассказы матерей о погибших сыновьях. Каждое их слово, сказанное дрожащим от слез голосом, отдавалось в сердцах участников встречи.



«Мы пригласили вас сегодня, чтобы вы знали, что вы не остались одни в горе, что мы будем хранить память о наших героях и воспитывать на их примерах нашу молодежь, — отметила организатор мероприятия, директор ЦДТ Елена Голованова. — Ваши сыновья, братья с честью исполнили свой воинский и гражданский долг как настоящие мужчины и патриоты».

Наталья Владимирова.