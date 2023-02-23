Уважаемые ветераны Великой Отечественной войны, труженики тыла,

участники боевых действий и локальных конфликтов, офицеры,

прапорщики, солдаты и сержанты запаса, действующие военнослужащие,

будущие защитники Отечества!



Во все времена героизм и мужество воинов, мощь и слава оружия были гордостью и величием Российского государства.



Мы верны традициям широко и всенародно встречать праздник защитника Отечества и отмечать его с особой торжественностью и теплотой. Этот день олицетворяет для многих поколений россиян силу и мощь нашей державы, любовь и преданность своей отчизне, способность заботиться и защищать свою семью. Он напоминает нам о гражданском долге и высоком мужском предназначении.



Особую признательность мы выражаем военнослужащим, призванным в рамках частичной мобилизации, участникам специальной военной операции, которые с честью, отвагой и героизмом выполняют воинский долг по защите нашего суверенитета и по разгрому врага, принявшего облик неонацизма.



Наша святая обязанность — сохранить мир и согласие в обществе и на земле. Это праздник настоящих мужчин, обладающих мужеством и самоотверженностью, любящих свою Родину, уважающих её историю.



От всего сердца поздравляю вас с Днем защитника Отечества, желаю вам и вашим близким доброго, крепкого здоровья, счастья, благополучия и мирного неба над головой! Пусть вашу жизнь освещает слава побед российской армии, любовь и преданность своей Отчизне!



Н. Абрамов, врио военного комиссара г. Шумерли, Шумерлинского и Порецкого районов.