Уважаемые мужчины, ветераны, дорогие шумерлинцы!

Поздравляю вас с Днём защитников Отечества!



23 февраля мы, по традиции, с особым вниманием чествуем тех, кто носил или носит военную форму, кто служил или сегодня несёт службу в Вооруженных Силах, исполняя священный долг по защите Родины.



Слова особой благодарности хочется выразить ветеранам Вооруженных Сил и тем, кто победил в Великой Отечественной войне, тем, кто стоял на страже мира в послевоенные годы, тем, кто сегодня обеспечивает безопасность наших сограждан.



Этот праздник по праву отмечают все сотрудники предприятий, продукция которых служит повышению обороноспособности нашей страны и укреплению отечественной экономики.

В этот значимый день желаю вам крепкого здоровья, благополучия, уверенности в завтрашнем дне, светлых надежд на будущее. Мира и согласия вашим семьям!



С. Васильев, генеральный директор АО «КАФ».