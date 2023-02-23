23 февраля по всей Чувашии прошли торжественные мероприятия

Сегодня, 23 февраля, в городе Шумерле в сквере Победы прошел торжественный митинг, посвященный Дню защитника Отечества. Руководство города, депутаты, активная молодежь поздравляли сегодня военнослужащих, как действующих, так и ветеранов. Тех, кто отслужил в армии, и тех, кто сейчас оберегает покой россиян на всех рубежах нашей необъятной страны.Память погибших героев почтили минутой молчания.После митинга состоялось возложение цветов к Вечному огню. Подобные мероприятия прошли по всей Чувашской Республике.Газета «Вперед» вела прямую трансляцию мероприятия в группе газеты «Вк». https://vk.com/wall-59392599_32338

#НашимГероям#НашимГероямШумерля







