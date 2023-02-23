Шумерлинский МО поздравляет с Днём защитника Отечества

Уважаемые шумерлинцы, ветераны Вооруженных Сил, защитники нашей Родины!

Поздравляю вас с Днём защитника Отечества!



Этот праздник всегда был символом воинской доблести и безграничной преданности Родине, всегда будет ассоциироваться с праздником настоящих мужчин, которые живут по законам чести, достоинства и мужества, у которых слова не расходятся с делами.



Патриотизм, мужество и беззаветное служение Отчизне всегда были и остаются непреходящими ценностями российского народа. В нашей стране глубоко чтят и помнят подвиги героев, отстоявших свободу и независимость Родины, и с огромным уважением относятся к тем, кто в наши дни защищает независимость, суверенитет и национальные интересы страны, охраняет мир и покой российских граждан.



В этот торжественный день желаю вам силы и мужества, выносливости и решительности. Пусть вам неизменно сопутствуют удача и успех в служении Отчизне! А всем семьям наших защитников Отечества — стойкости духа, веры в правое дело и чтобы их мужья и сыновья вернулись домой с победой!



Пусть решимость каждого из нас защищать свою страну гарантирует свободное и поступательное развитие России!



Глава Шумерлинского муниципального округа Л. Рафинов.