Что говорят цифры о мужчинах Чувашии?

В преддверии 23 февраля расскажем о защитниках Отечества сквозь призму статистики.

На начало 2022 года мужское население Чувашии составило свыше 561 тыс. человек, среди них 61 % горожан. По данным выборочного обследования рабочей силы, в 2021 году 294 тыс. мужчин в возрасте 15 лет и старше занимались трудовой деятельностью.



Средний возраст жителя Чувашии 40 лет. При этом горожанин моложе сельчанина на 5 лет: 39 лет против 44. В республике около 4 тыс. мужчин достигли возраста 80 лет и старше, среди них 7 % отметили 90-летний юбилей.



В 2022 году официально зарегистрировали отношения более 6 тыс. представителей сильного пола, из которых 48 % в возрасте 25-34 года. Старшее поколение тоже создает семьи. Свидетельство о браке получили 166 мужчин в возрасте 60 лет и старше, при этом 7 % – впервые.



По сведениям выборочных наблюдений, в которых приняли участие респонденты в возрасте 15 лет и старше, мужчины республики заботятся о своем здоровье. За последние 2 года диспансеризацию прошли 62 % представителей сильного пола. Самостоятельно занимается физической культурой и спортом 21 % опрошенных.



Чувашстат поздравляет мужчин с праздником и желает крепкого здоровья, стабильности, финансового благополучия и успехов во всех делах!



Чувашстат.