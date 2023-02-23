Руководство города поздравляет с Днём защитника Отечества

Уважаемые защитники Отечества! Дорогие мужчины!

Поздравляем вас с Днём защитника Отечества!



Традиционно этот праздник является символом мужества, самоотверженности, достоинства и чести.

В этот день мы чествуем всех военнослужащих, посвятивших свою жизнь ратному труду. С благодарностью вспоминаем героические подвиги ветеранов Великой Отечественной войны, ветеранов боевых действий в горячих точках планеты, тружеников тыла, внесших весомый вклад в общее дело ради мира на земле!



Особые поздравления — нашим солдатам, которые защищают свой народ и делают все возможное, чтобы обеспечить всем нам мирное небо над головой в это непростое время. Спасибо вам, что откликнулись на призыв Родины. Спасибо за ваш патриотизм и высокий солдатский дух.



Мы благодарны нашим волонтерам, мужчинам и женщинам, которые жертвуют своим временем и энергией, чтобы облегчить солдатам этот сложный путь и передать им часть нашей любви и заботы.

Примите самые искренние пожелания крепкого здоровья, счастья, благополучия! Мира и добра! Пусть всегда сияет над вами наше вечное знамя Победы — символ доблести и отваги!



Глава города Шумерли С. Яргунин,

и.о. главы администрации города Шумерли Э. Васильев.