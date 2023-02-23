23 Фев

Правление корпорации «Проект-техника» и руководство АО «ШЗСА» поздравляет с Днём защитника Отечества

Уважаемые ветераны войны и Вооруженных Сил!
Уважаемые военнослужащие! Дорогие шумерлинцы!
Примите сердечные поздравления от корпорации «Проект-техника» с Днём защитника Отечества!
23 февраля — это праздник, который олицетворяет мужество и силу, самоотверженность, достоинство и честь. В этот день мы отдаем дань уважения и выражаем благодарность тем, кто посвятил свою жизнь защите Родины.


Мы поздравляем заводчан, трудящихся на наших заводах, и всех жителей города! Искренне желаем вам крепкого здоровья, добра и благополучия, уверенности в завтрашнем дне и успехов в нашем общем деле на службе Отечеству! Пусть небо над головой будет мирным, а близкие — рядом!
С Днём защитника Отечества!


Автор записи: anna

Похожие записи '