Поздравление с Днём защитника Отечества

Уважаемые соотечественники!

Сердечно поздравляем с общенародным праздником – Днём защитника Отечества,

отражающим особую роль армии в истории и сегодняшнем дне нашей страны!



Этот праздник дорог всем, кто любит Родину, чувствует ответственность за ее судьбу. 23 февраля мы отдаем дань уважения тем, кто сегодня стоит на страже безопасности страны, противостоит любым угрозам, охраняет покой и мирную жизнь миллионов наших граждан. И, конечно, адресуем самые теплые слова нашим ветеранам, чьи героизм, самоотверженность и преданность офицерскому долгу всегда будут высшим мерилом патриотизма и любви к Отчизне.



Любовь к своей стране, готовность защитить ее и своих близких – это то, что понятно каждому из нас. И во многом поэтому 23 февраля – всенародный праздник.



С праздником! Здоровья, успехов, счастья всем, кто защищал и защищает Отечество!



Заместитель председателя Государственного Совета Чувашской Республики –

председатель комитета по экономической политике, бюджету, финансам и налогам

В. Горбунов, депутат Государственного Совета Чувашской Республики С. Мельников.