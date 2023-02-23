Наш «афганец»

15 февраля исполнилось 34 года с того дня, когда последняя колонна советских войск покинула Афганистан. Воины-интернационалисты стали примером мужества, доблести и верности

воинскому долгу. Наш земляк Олег Бордюжа — один из тех, кто участвовал в той необъявленной войне.

26 октября 1985 года он был призван в ряды Советской Армии. Служить попал в пограничные войска на советско-китайскую границу, в 53-й Хинганский погранотряд, во взвод повышенной боеготовности. Там готовили пограничников для службы в десантно-штурмовых маневренных группах (ДШМГ) в Афганистане.



Через полгода Олега направили в 81-й Гермезский погранотряд, зоной ответственности которого были северные провинции Афганистана, Балх, Кундуз, Тарах, Бадашхан, но действовать приходилось от Герата до Файзабада в 100-километровой зоне вдоль всей советско-афганской границы. ДШМГ, где служил О. Бордюжа, занималась захватом тактически выгодных участков местности, контролированием караванных путей поставок оружия вооружённой оппозиции, уничтожением отдельных бандформирований, обеспечением и сопровождением транспортных колонн, проведением засадных и рейдовых действий на территории, контролируемой моджахедами.



В одном из боев в провинции Герат наш земляк вынес из-под интенсивного обстрела своего раненого товарища, чем спас ему жизнь. За этот подвиг Олега наградили медалью «За отвагу». Также имеет другие награды. В декабре 1987 года О. Бордюжа был демобилизован.



Н. Бутузов, председатель Совета ветеранов ВДВ г. Шумерли.