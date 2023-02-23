Глава Чувашии поздравляет с Днём защитника Отечества

Дорогие земляки! Поздравляю вас с Днем защитника Отечества!



Россиянам во все времена были присущи мужество, стойкость и проявление героизма в деле защиты своего Отечества.

Слава и сила российского оружия, могущество нашей державы всегда обеспечивали мир и покой наших граждан.

Каждый воин – наша гордость, пример верного служения и любви к Отчизне.



23 февраля – в этом году этот праздник имеет особое значение. Год назад по решению Президента нашей страны Владимира Владимировича Путина началась специальная военная операция на бывшей территории Украины.



Сегодня мы, прежде всего, вспоминаем достойных сыновей чувашского народа. Они встали на защиту Отечества и мирных жителей в борьбе с фашизмом и неонацизмом, с доблестью и честью исполнили воинский долг, став примером стойкости духа, мужества и храбрости, а самое главное – достойного служения и любви к Родине.



Эта военная операция продолжится до Победы над врагом. И сегодня мы обязаны оказать всю возможную поддержку нашим бойцам на передовой, окружить заботой и вниманием их семьи. Им сейчас непросто, и важно знать, что дома их ждут, за них переживают и молятся.



Мы свято бережем память о всех защитниках нашей страны, о тех, кто отдал жизнь за свободу и независимость России. Их подвиги задают высокие моральные и нравственные ориентиры для нас и будущих поколений.



Слова особой благодарности — ветеранам Великой Отечественной войны. Они отстояли наше право жить под мирным небом. Так будет и в наше время.



Уверен, память о героических страницах нашей истории была и остается цементирующим фактором объединения граждан и общества вокруг нашей страны – России.

Желаю вам мира и благополучия, свершений и побед, надежного семейного тыла и уверенности в завтрашнем дне!

Глава Чувашской Республики О. Николаев.